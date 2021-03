Barella: «Spero di vincere lo scudetto. Io come Nash? Ho meno qualità» (Di lunedì 15 marzo 2021) Nicolò Barella ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport nel format Basketball Conversation: le sue dichiarazioni Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il programma “Basketball Conversation”. Le sue parole. PASSIONE – «E’ la mia grande passione oltre al calcio. Ho giocato a basket quando avevo quattro anni, ci sono state tantissime sfide più importanti di qualche partita di calcio, c’era tanta competizione in famiglia: era lo sport dei miei cugini, erano più bravi. Sia in spiaggia oppure nella casa di famiglia cercavo di metterli in difficoltà». COMPAGNI CON CUI PARLARNE – «All’Inter ci sono Lukaku, ma anche Hakimi e Lautaro. In nazionale ci sono Calabria, Perin e Chiellini: c’è tanto da parlare». STOPPATA DI LEBRON – «Mi ricordo che ero a casa dei miei suoceri, tutti addormentati. Dovevo far silenzio, ero con le cuffie: non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Nicolòha parlato in una lunga intervista a Sky Sport nel format Basketball Conversation: le sue dichiarazioni Nicolòha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il programma “Basketball Conversation”. Le sue parole. PASSIONE – «E’ la mia grande passione oltre al calcio. Ho giocato a basket quando avevo quattro anni, ci sono state tantissime sfide più importanti di qualche partita di calcio, c’era tanta competizione in famiglia: era lo sport dei miei cugini, erano più bravi. Sia in spiaggia oppure nella casa di famiglia cercavo di metterli in difficoltà». COMPAGNI CON CUI PARLARNE – «All’Inter ci sono Lukaku, ma anche Hakimi e Lautaro. In nazionale ci sono Calabria, Perin e Chiellini: c’è tanto da parlare». STOPPATA DI LEBRON – «Mi ricordo che ero a casa dei miei suoceri, tutti addormentati. Dovevo far silenzio, ero con le cuffie: non ...

