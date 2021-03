Barbara D' Urso in difficoltà | Antonella Elia e Pietro Delle Piane osano nominare Temptation Island video

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nella puntata di domenica 14 marzo del Live,hanno messo in imbarazzoD'nominando, programma di Maria De Filippi.hanno messo in forteD'nella puntata del 14 marzo del Live: rispondendo alle accuse di Rita Dalla Chiesa,ha detto che aha recitato un ruolo, mala conduttrice è stata costretta a dissociarsi e a mettere fine alla discussione. Alcuni giorni fa abbiamo riportato un rumor ...

Advertising

StefanoFeltri : La fine della segreteria zingaretti si consuma nel salotto di Barbara D’Urso che gli da del “tu”. Direi una sintesi… - stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - welikeduel : Nicola Zingaretti ospite di Barbara D'Urso (secondo @alessiomarzilli aka @sylveonberlusc1) #propagandalive - potterhead_1000 : RT @Aladino_Rm: La cosa più ignobile di tutto questo è la schiera di paggetti che subito si fionda a leccare il culo alla DeFilippi a ogni… - CIAfra73 : @fabio76tuttala2 @cristiana2c Ricordo che ci fu un certo rap ad Amici di qualche anno fa, peraltro in playback e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

E ne hanno anche perD'Samantha De Grenet: "Non ho mai detto 'Ti uccido' a Stefania Orlando" Difendendosi dalle accuse di Antonella Elia, Samantha De Grenet ha spiegato ad': "Forse un'opinionista dovrebbe ...La società Fascino PGT risponde per via legale alle dichiarazioni rilasciate dall’attore Pietro delle Piane sulla sua partecipazione con la fidanzata Antonella Elia al programma Temptation Island. Dic ..."HO QUATTRO VITI NEL CORPO" Il drammatico racconto dell'ex portiere Stefano Tacconi: "Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle" ...