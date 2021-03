Arezzo | 14enne muore per un malore durante la Dad | disposta l' autopsia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo 14enne

La ragazzina, unica figlia, viveva a Monterchi () con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante. Le due vivevano sole. Lafrequentava l'Itc di Sansepolcro con ...La ragazzina, unica figlia, viveva a Monterchi () con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante. Le due vivevano sole. Lafrequentava l'Itc di Sansepolcro con ...Una bambina di 14 anni è morta nella sua casa, dopo essere stata colta da un malore mentre si stava connettendo per seguire le lezioni tramite la didattica a distanza. È accaduto ...Una bambina di 14 anni è morta nella sua casa, dopo essere stata colta da un malore mentre si stava connettendo per seguire le lezioni tramite la didattica a distanza. È accaduto ...