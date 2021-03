Al via le pulizie di primavera con gli sconti iRobot fino a 200 euro (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo store iRobot lancia oggi le offerte per le pulizie di primavera: sconti fino a 200 euro sui prodotti Roomba e Braava fino al 15 maggio 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo storelancia oggi le offerte per ledia 200sui prodotti Roomba e Braavaal 15 maggio 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Al via le pulizie di primavera con gli sconti iRobot fino a 200 euro - TuttoTechNet : Al via le pulizie di primavera con gli sconti iRobot fino a 200 euro - cristinabrizzi : Al via le pulizie di casa ossessive-compulsive! - ROMPIGLIONII : RT @romatorino: @gbongiorno66 Allora la chiediamo e pretendiamo x ogni professione a rischio e che possono provocare danni anche senza dolo… - Grandblue1002 : @scarlwalker Non mi sembra un posto frequentato dalle signore delle pulizie onestamente. Forse provano ad andare ma loro le mandano via -