Torino battuto 2-1, l'Inter continua la fuga. Cade la Roma a Parma: 2-0 (Di domenica 14 marzo 2021) Con la coppia del goal Lukaku-Lautaro i nerazzurri vanno a +9 sul Milan. Sprofondo granata: non serve il pari momentaneo di Sanabria. Dopo il brillante successo in Europa League sullo Shakhtar, giallorossi spenti al 'Tardini': decidono Mihaila e Hernani Leggi su rainews (Di domenica 14 marzo 2021) Con la coppia del goal Lukaku-Lautaro i nerazzurri vanno a +9 sul Milan. Sprofondo granata: non serve il pari momentaneo di Sanabria. Dopo il brillante successo in Europa League sullo Shakhtar, giallorossi spenti al 'Tardini': decidono Mihaila e Hernani

