Pd | l’Ulivo 2 0 di Letta

(Di domenica 14 marzo 2021) “Io non ho lasciato la mia vita precedente per guidarvi a una sconfitta”, ma per guidare un partito che “ha l’ambizione di vincere con una coalizione. Il primo test saranno le amministrative ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023 per essere l’alternativa alla destra di Meloni e Salvini”. Enricotorna al Nazareno dopo 7 anni, in quella stessa sala dove nel 2014 la Direzione Pd decretò la sua uscita da palazzo Chigi. Ci arriva con un progetto lungo che guarda alle politiche del 2023 e con uno schema nuovo ma ‘familiare’ allo stesso tempo. Quel Pd che torna ‘motore della coalizione’. Non a caso il neosegretario cita due momenti come punto di riferimento: la vittoria deldel 1996 e quella del 2006, sempre con Romano Prodi. “Noi dobbiamo pensare che abbiamo vinto le elezioni e governato quando abbiamo fatto coalizioni. Quando siamo ...