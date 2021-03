Operazioni completate per le rampe del Nodo di Palmanova e per il cavalcavia Teglio – Gorgo (Di domenica 14 marzo 2021) 14 marzo 2021 Cantieri della A4 per la III corsia, tratto Alvisopoli – Portogruaro varo della campata del cavalcavia Teglio – Gorgo © foto Valter Parisotto / Simone FerraroIl Nodo di Palmanova ha raggiunto l’assetto definitivo. Nel corso della notte le rampe sulle direttrici Venezia – Trieste e Udine – Trieste sono state completate. E’ stato steso, infatti, l’asfalto sull’intera corsia di marcia e sono state spostate le barriere di sicurezza che dividevano i due accessi del bivio di intersezione A4/A23. Ora i defleco (gli spartitraffico in gomma) incanalano il traffico nelle due direzioni ma si tratta di una segnalazione temporanea che verrà tolta quando verrà effettuata e completata la stesa dell’asfalto drenante. Un’operazione questa – l’ultima fase del cantiere, ... Leggi su udine20 (Di domenica 14 marzo 2021) 14 marzo 2021 Cantieri della A4 per la III corsia, tratto Alvisopoli – Portogruaro varo della campata del© foto Valter Parisotto / Simone FerraroIldiha raggiunto l’assetto definitivo. Nel corso della notte lesulle direttrici Venezia – Trieste e Udine – Trieste sono state. E’ stato steso, infatti, l’asfalto sull’intera corsia di marcia e sono state spostate le barriere di sicurezza che dividevano i due accessi del bivio di intersezione A4/A23. Ora i defleco (gli spartitraffico in gomma) incanalano il traffico nelle due direzioni ma si tratta di una segnalazione temporanea che verrà tolta quando verrà effettuata e completata la stesa dell’asfalto drenante. Un’operazione questa – l’ultima fase del cantiere, ...

