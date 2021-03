NFL – I prospetti del draft 2021 | Daviyon Nixon

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 marzo 2021) Dopo una stagione 2020 altamente produttiva, il defensive tackleè pronto a compiere il passo successivo della sua carriera ed entrare nella National Football League. La strada verso il professionismo non è stata sempre facile, per il numero 54 degli Hawkeyes. Tuttavia, il ragazzo proveniente dal Wisconsin si è rivelato uno dei migliori difensori, all’interno della linea della University of Iowa, e si è ritagliato le attenzioni degli scout di NFL. Chi èinizia ad attirare le attenzione su di se, negli anni in cui milita nella squadra della Indian Trail High School and Academy di Kenosha. Il suo rendimento in campo gli frutta delle offerte da Purdue e dalla University of Iowa e lui opta per proseguire la propria carriera nella seconda. ...