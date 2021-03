'Ndrangheta, chiusa inchiesta su scambi voto in Val d'Aosta: 8 indagati (Di domenica 14 marzo 2021) commenta La Procura della Repubblica di Torino ha chiuso l'inchiesta Egomnia sullo scambio elettorale politico - mafioso in Valle d'Aosta. Otto gli indagati: gli ex presidenti di Regione Antonio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) commenta La Procura della Repubblica di Torino ha chiuso l'Egomnia sulloo elettorale politico - mafioso in Valle d'. Otto gli: gli ex presidenti di Regione Antonio ...

Advertising

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, chiusa l’inchiesta per voto di scambio alle regionali 2018. Tra gli indagati tre ex g… - Mintauros1 : RT @serebellardinel: Chiusa indagine per #Ndrangheta e voto scambio politico mafioso Regionali 2018 Valle d'Aosta!Tra indagati anche 3 ex G… - Caffe_Graziella : RT @serebellardinel: Chiusa indagine per #Ndrangheta e voto scambio politico mafioso Regionali 2018 Valle d'Aosta!Tra indagati anche 3 ex G… - zavar0v : RT @MediasetTgcom24: 'Ndrangheta, chiusa inchiesta su scambi voto in Val d'Aosta: 8 indagati #'ndrangheta - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: 'Ndrangheta, chiusa inchiesta su scambi voto in Val d'Aosta: 8 indagati #'ndrangheta -