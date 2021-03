LIVE – Slalom maschile Kranjska Gora 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 14 marzo 2021) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale maschile di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. In Slovenia va in scena l’ultima gara della competizione prima delle finali che si svolgeranno a Lenzerheide. Gli atleti si sfidano tra le porte strette con tanti Slalomisti a caccia della vittoria. La gara è in programma domenica 14 marzo, con prima manche alle ore 9:30 e seconda alle 12:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 9.51 – Pertl molto composto, perde molti decimi nella parte centrale, 50”87 9.50 – Buona azione di Yule, ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Lascritta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. In Slovenia va in scena l’ultima gara della competizionedelle finali che si svolgeranno a Lenzerheide. Gli atleti si sfidano tra le porte strette con tantiisti a caccia della vittoria. La gara è in programma domenica 14 marzo, conalle ore 9:30 ealle 12:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA9.51 – Pertl molto composto, perde molti decimi nella parte centrale, 50”87 9.50 – Buona azione di Yule, ...

Advertising

Wally_84 : RT @Eurosport_IT: A Kranjska Gora c'è la 1ª manche dello slalom maschile ???????? Segui la gara LIVE su - Eurosport_IT : A Kranjska Gora c'è la 1ª manche dello slalom maschile ???????? Segui la gara LIVE su - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: Liensberger stratosferica, prima vittoria in Coppa. Vlhova rimonta… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: errore di Petra Vlhova nella prima manche! Guida Shiffrin! -… -