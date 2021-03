LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: quattro in fuga con 40? sul gruppo (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.34 Jonas Rutsch (Education First), Tim Declercq (Deceunick Quick-Step), Sven Erik Bystrom (UAE Emirates) e Edward Theuns (Trek-Segafredo) sono inseguiti a 10? da Warren Barguil (Arkéa Samsic), Stefano Oldani (Lotto Soudal), Johan Jacobs (Movistar) e Cees Bol (Team DSM). gruppo a 40?. 15.32 50 chilometri al termine! 15.31 Lucas Hamilton (BikeExchange) con il secondo di abbuono guadagnato al traguardo intermedio ha superato Tiesj Benoot (Team DSM) in classifica generale prendendosi la quinta piazza. 15.28 La Bora-Hansgroe tiene sostenuto il ritmo in testa al gruppo per mantenere sotto controllo il ritardo dalla fuga. 15.26 I primi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.34 Jonas Rutsch (Education First), Tim Declercq (Deceunick Quick-Step), Sven Erik Bystrom (UAE Emirates) e Edward Theuns (Trek-Segafredo) sono inseguiti a 10? da Warren Barguil (Arkéa Samsic), Stefano Oldani (Lotto Soudal), Johan Jacobs (Movistar) e Cees Bol (Team DSM).a 40?. 15.32 50 chilometri al termine! 15.31 Lucas Hamilton (BikeExchange) con il secondo di abbuono guadagnato al traguardo intermedio ha superato Tiesj Benoot (Team DSM) in classifica generale prendendosi la quinta piazza. 15.28 La Bora-Hansgroe tiene sostenuto il ritmo in testa alper mantenere sotto controllo il ritardo dalla. 15.26 I primi ...

