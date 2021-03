LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Ferrari subito al comando con Leclerc (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28 Si ferma ai box Leclerc dopo aver registrato il miglior crono di questo Day-3. 8.26 Charles Leclerc al comando della classifica! Il monegasco firma il tempo di 1.30.486 e si porta davanti a Mick Schumacher. 8.24 Lando Norris prende il volante della Mercedes dopo il lungo lavoro di ieri di Daniel Ricciardo. Il britannico è già in pista con Leclerc, Stroll, Gasly e Bottas. 8.22 La classifica aggiornata dei tempi: 1 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1:32.803 7 2 Charles Leclerc Ferrari+0.156 7 3 George RUSSELL Williams+1.272 5 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.133 5 5 Lance STROLL Aston Martin+4.360 7 6 Pierre GASLY AlphaTauri+4.393 5 8.20 Il britannico George Russell inizia il lavoro con la Williams. Il giovane pilota ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.28 Si ferma ai boxdopo aver registrato il miglior crono di questo Day-3. 8.26 Charlesaldella classifica! Il monegasco firma il tempo di 1.30.486 e si porta davanti a Mick Schumacher. 8.24 Lando Norris prende il volante della Mercedes dopo il lungo lavoro di ieri di Daniel Ricciardo. Il britannico è già in pista con, Stroll, Gasly e Bottas. 8.22 La classifica aggiornata dei tempi: 1 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1:32.803 7 2 Charles+0.156 7 3 George RUSSELL Williams+1.272 5 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.133 5 5 Lance STROLL Aston Martin+4.360 7 6 Pierre GASLY AlphaTauri+4.393 5 8.20 Il britannico George Russell inizia il lavoro con la Williams. Il giovane pilota ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : Test F1 in Bahrain, day-2: il punto a metà giornata Gli aggiornamenti LIVE ? - SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez in pista: bandiera rossa a un'ora e 15 minuti dal termine della seconda giornata di tes… - f1grandprixit : Segui con noi la terza e ultima giornata di #F1Testing - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #F1Testing Segui la live completa della terza giornata di test! -