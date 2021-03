Lautaro | «E’ un gol che pesa tanto Rinnovo? Sono tranquillo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021)Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino commentando il successo sui granata. Le sue paroleMartinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino commentando il successo sui granata. Le sue parole. GOL – «E’ un gol cheperché è stata una partita difficile. Il Torino ha bisogno di punti ma anche noi ne avevamo bisogno per stare in testa alla classifica». CUORE – «Noi facciamo allenamento ogni giorno per poi fare bene in partita, la partita di oggi l’abbiamo preparata in maniera diversa rispetto a quello che abbiamo visto in campo e in questi casi hai bisogno di cuore, qualità e testa. Noi stiamo crescendo in questo». SCUDETTO – «Io voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere poi chi segna non ...