Il discorso di Letta all’Assemblea Pd | i 6 punti chiave | dal voto ai sedicenni allo ius soli

Parla per poco più di un'ora, Enrico. Unampio in cui non nasconde le difficoltà del Paese e del partito. Il nuovo segretario del Pd non sembra intenzionato a perdere tempo e annuncia subito quali saranno le proposte di ...Enricocita nel suodue figure di spicco dell'Europa: Jacques Delors e Romano Prodi. Jacques Delors, "sempre ottimista, mi ha dato una lezione di vita straordinaria". E di Romano Prodi ...Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito democratico, eletto con 860 voti favorevoli, due contrari e quattro astenuti ...Si è conclusa l’assemblea del Partito Democratico che ha eletto Enrico Letta come nuovo segretario. Nel suo discorso per la candidatura, Letta ha rilanciato una battaglia che in passato ha visto il Pa ...