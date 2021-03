Fabio Quagliarella | 400 presenze in A e secondo miglior marcatore della Samp

(Di domenica 14 marzo 2021)scrive un altro pezzo di storiaSerie A edoria . Il bomber blucerchiato ha giocato contro il Bologna la sua partita numero 400 in Serie A e ha segnato il gol numero ...

scrive un altro pezzo di storia della Serie A e della Sampdoria . Il bomber blucerchiato ha giocato contro il Bologna la sua partita numero 400 in Serie A e ha segnato il gol numero ...Musa Barrow la sblocca,pareggia ma prima dell'intervallo arriva la rete di Svanberg a riportare in vantaggio i felsinei che poi trovano anche il tris con Roberto Soriano, sempre ...Genova, 14 marzo 2021 - Fabio Quagliarella scrive un altro pezzo di storia della Serie A e della Sampdoria. Il bomber blucerchiato ha giocato contro il Bologna la sua partita numero 400 in Serie A e ...Domenica di partite nella Serie A di calcio 2021, che ha visto disputarsi quest'oggi ben tre partite, iniziando dal consueto lunch match delle 12.30, e dal rotondo successo del Bologna, che tra le mur ...