Curno | due nuovi supermercati in arrivo | polemica

(Di domenica 14 marzo 2021)per l’di due. Ad accendere il dibattito è Giovanni Locatelli, a capo della lista ‘Obiettivo’. “In un paese già saturo di centri commerciali, con una viabilità al limite del collasso e un orizzonte a tinte fosche a causa della prossima chiusura dei passaggi a livello in via Fermi e in via Roma – attacca l’esponente della minoranza – il sindaco Luisa Gamba decide di consentire la realizzazione di due blocchi commerciali in via Fermi, a ridosso della rotatoria del centro commerciale, della superficie coperta complessiva di quasi 10.ooo metri quadrati”. L’intervento riguarda la realizzazione di un supermercato ‘Lidl’ e un ‘Banco Fresco – Il Mercato del Gusto – Le Cirque du Soleil’ “con buona pace dei commercianti del ...

di Monica Sorti "Ancora un centro commerciale, ne avevamo bisogno". Esordisce così il consigliere di 'Obiettivo' Giovanni Locatelli , facendo riferimento al Piano Attuativo adottato dall'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio del 22 dicembre 2020....