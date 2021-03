Covid, 8 ragazzi sorpresi in un bed and breakfast: festa interrotta e sanzioni (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti del commissariato Decumani hanno effettuato a Napoli servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19 nelle zone di piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, piazza San Giovanni Maggiore, largo Giusso, largo Banchi Nuovi, via De Marinis, via San Sebastiano, via Santa Chiara, piazza del Gesù, calata Trinità Maggiore, via Monteleone, via Cisterna dell’Olio. Nel corso dell’attività sono state identificate 106 persone, di cui 17 sanzionate poichè circolavano oltre l’orario consentito, perchè trovate fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo della mascherina. Inoltre, su disposizione della centrale operativa, i poliziotti sono intervenuti in via De Pretis per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti del commissariato Decumani hanno effettuato a Napoli servizi tesi all’applicazione delle normative anti-19 nelle zone di piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, piazza San Giovanni Maggiore, largo Giusso, largo Banchi Nuovi, via De Marinis, via San Sebastiano, via Santa Chiara, piazza del Gesù, calata Trinità Maggiore, via Monteleone, via Cisterna dell’Olio. Nel corso dell’attività sono state identificate 106 persone, di cui 17 sanzionate poichè circolavano oltre l’orario consentito, perchè trovate fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo della mascherina. Inoltre, su disposizione della centrale operativa, i poliziotti sono intervenuti in via De Pretis per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and ...

Advertising

saintone79 : I governatori spesso sono ignoranti come le capre..mar i ragazzi hanno un pizzico di cultura in più fanno paura...s… - anteprima24 : ** Covid, 8 ragazzi sorpresi in un bed and breakfast: #Festa interrotta e sanzioni ** - Celli_Seba : RT @demelza72: @TgLa7 Assolutamente NO. È sotto gli occhi di tutti il comportamento che stanno avendo questi ragazzi in tempo di COVID. Se… - alessandro1846 : RT @demelza72: @TgLa7 Assolutamente NO. È sotto gli occhi di tutti il comportamento che stanno avendo questi ragazzi in tempo di COVID. Se… - maestridistrada : 'Abbiamo il compito di realtà di fornire consolazione e sostegno a milioni di giovani che stanno vivendo nell’incer… -