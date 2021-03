C’è Posta per Te chiude col botto | Gemma Galgani riceve la busta e crede che a mandarla sia Giorgio Manetti | invece…

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 marzo 2021) C’èper Tecol! Da sabato prossimo, infatti, a sostituire il people show ci sarà il serale di Amici 20, ma ieri gli ospiti in studio hanno regalato quel tocco in più all’ultima puntata. Una dolcissima Alessandra Amoroso e una Luciana Littizzetto sprint e in forma più che mai hanno letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico. In particolare, quest’ultima, raccontando di essere in cerca di un fidanzato più giovane, ha chiesto a Maria De Filippi qualche consiglio e la regina di Canale 5 ha convocato tre donne che di relazioni, specie con uomini avvenenti, ne sanno qualcosa. Così, inevitabile è stato l’invito a Belen Rodriguez, approdata in studio in tutta la sua bellezza, attualmente in dolce attesa di Luna Marie, frutto dell’amore con Antonino Spinalbanese, il giovane conosciuto “tra un lockdown e un altro“, in ...