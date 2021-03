Cagliari-Juventus 1-3 | le pagelle dei bianconeri | tripletta perfetta per Cristiano Ronaldo | bene Danilo

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - chirichampions : ????¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la JUVENTUS ante el Cagliari (0-1) #SerieA - andreafabris96 : La ?? #Juventus batte 3-1 il ???? #Cagliari grazie ad una tripletta di #Cristiano #Ronaldo ????. Per i sardi, a segno G… - antmil1976 : Cagliari-Juventus 1-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

Serie A, 27ma giornata. La partita finisce quasi prima di cominciare. Si scatena Cristiano Ronaldo e ilva subito a fondo. Alla 'Sardegna Arena' lapassa 3 - 1, trascinata dal suo leader, sempre più capocannoniere della serie A. Squadra di Pirlo terza a 55 punti, con il secondo posto ...Commenta per primo1 - 3 (primo tempo 0 - 3) Marcatori: 10' & 25' (rig), 33' p.t Ronaldo (J), 16' s.t Simeone (C) Assist: 10' p.t Cuadrado (J), 16' s.t Zappa (C)(3 - 5 - 2): Cragno; ...PAGELLE CAGLIARI JUVENTUS – La Juventus dopo la brutta eliminazione contro il Porto in Champions League doveva rialzare la testa e lo fa alla grande. Un 1-3 netto in Sardegna contro il Cagliari per ...Dopo il ko subito contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari commenta con amarezza la prima sconfitta della sua gestione Leonardo Semplici si presenta in mixed zone con un pizzico di rammarico dopo ...