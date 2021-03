Boca Juniors-River Plate | le origini della rivalità del Superclassico

(Di domenica 14 marzo 2021) Questa sera alle 22:00 si scà un nuovo capitolo importante nella storia del Superclasico, con “La Bombonera” che ospiterà. La grande sfida tra le due compagini argentine assume ancora una volta connotati interessanti, affermandosi come il match di cartello di questo weekend di calcio. Una partita che non sarà probabilmente decisiva in Primera Division, ma che è la più importantestagione per i tifosi delle due squadre. Spesso infatti, sia in campo che sugli spalti, le due compagini sono state protagoniste di aspri duelli, fatti anche di scontri duri. Ma da dove nasce lastorica tra gli Xeneizes e i Millonarios?: una ...

Advertising

gauchonews : Oggi #Superclasico #BocaJuniors #RiverPlate, è il numero 253: orario diretta, dove vederlo, formazioni… - facciacalcio : Hugo “El Loco” Gatti con le maglie di Boca Juniors e River Plate - PietroAgoglia : ??È tempo di #Superclasico, è tempo di #BocaJuniors-#RiverPlate! Scontro totale, è (sempre) mes que un partido Tem… - infoitinterno : Dove vedere Boca Juniors-River Plate: streaming gratis e diretta tv in chiaro? - infoitinterno : Boca Juniors-River Plate, arriva il 253esimo Superclasico -

Ultime Notizie dalla rete : Boca Juniors

Goal.com

...30 in esclusiva italiana il derby londinese tra Arsenal e Tottenham con Massimo Marianella al microfono, in serata spicca alle 22 su SportItalia (canale 60) il Superclasico argentino tra...Ora è ben comprensibile quanto sia davvero difficile crederci, ma in quel 1982 l'Estudiantes vinse il Metropolitano perdendo una sola partita in tutta la stagione, contro il. Il motivo? ...Data, orario e come vedere Boca Juniors-River Plate oggi in tv e streaming su Sportitalia: ecco le informazioni sul Superclasico di stasera ...Sky Sport Uno e Sky Sport Football trasmettono alle 17,30 in esclusiva italiana il derby londinese tra Arsenal e Tottenham con Massimo Marianella al microfono, in serata spicca alle 22 su SportItalia ...