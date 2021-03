Avatar: dopo 10 anni è di nuovo record d’incassi (Di domenica 14 marzo 2021) È ancora record di incassi per Avatar, che supera Avengers: Endgame dopo essere tornato nelle sale cinesi a dieci anni dalla sua uscita James Cameron starà sicuramente festeggiando dopo questa notizia. A oltre dieci anni dalla sua uscita, nel 2009, Avatar riconquista il titolo di film con maggiori incassi nella storia del cinema. Nel 2019 il record gli era stato soffiato da Avengers: Endgame. Ma ora, dopo essere tornato nelle sale in Cina, Avatar ha nuovamente battuto il record, diventando ancora una volta il film più visto di sempre. La Disney, che ora possiede i diritti del film, ha infatti ben pensato di sfruttare la popolarità dell’IMAX e del 3D in Cina per riproporre il celebre film ... Leggi su tuttotek (Di domenica 14 marzo 2021) È ancoradi incassi per, che supera Avengers: Endgameessere tornato nelle sale cinesi a diecidalla sua uscita James Cameron starà sicuramente festeggiandoquesta notizia. A oltre diecidalla sua uscita, nel 2009,riconquista il titolo di film con maggiori incassi nella storia del cinema. Nel 2019 ilgli era stato soffiato da Avengers: Endgame. Ma ora,essere tornato nelle sale in Cina,ha nuovamente battuto il, diventando ancora una volta il film più visto di sempre. La Disney, che ora possiede i diritti del film, ha infatti ben pensato di sfruttare la popolarità dell’IMAX e del 3D in Cina per riproporre il celebre film ...

Advertising

tuttoteKit : #Avatar: dopo 10 anni è di nuovo record d'incassi #AvengersEndgame #tuttotek - ironlylac : Parlando di Avatar mi trema il culo perché dopo 12 anni finalmente arrivano altri 4 sequel mado adoro - gdslian : ho fatto un avatar della real volete vedere anche se dopo lo rifaccio meglio - bonaldo_mattia : Questa roba che Avatar viene rilasciato dopo 12 anni solo per superare Endgame mi ricorda Michael Jordan che aveva… - artvhazza : posso provare pena per il fatto che hanno fatto tornare Avatar al cinema dopo tutti questi anni solo per battere Av… -