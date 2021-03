Astor Piazzolla | l’ultimo tango

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 14 marzo 2021) La musica è sempre frutto del pensare, dell’agire e delle pratiche di molte persone assieme. Nella mitologia classica esistono le muse, non una musa al singolare. Diversi pregiudizi idealistici ancora azzoppano la nostra capacità critica di pensare alle relazioni tra persone come motore del cambiamento, piuttosto che ai geni solitari che rovesciano sistemi estetici giunti alle loro ultime ore asfittiche. In questo, siamo una coda funzionale di un romanticismo mal inteso. Eppure certe figure, nella storia della musica, sembrano accollarsi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.