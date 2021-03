VIDEO, Parigi-Nizza 2021: Roglic senza pieta! Lo sloveno riprende e stacca il fuggitivo Mader a un passo dal traguardo (Di sabato 13 marzo 2021) Primoz Roglic (Jumbo-Visma) non ha fatto prigionieri sull’erta di Valdeblore La Colmiane. Il fuoriclasse sloveno è scattato nel finale e ha ripreso, a 50 metri dal traguardo, il fuggitivo di giornata Gino Mader (Bahrain-Victorious), il quale già pregustava la vittoria. L’azione dello sloveno, peraltro, ha fatto infuriare il giovane elvetico, che si è reso protagonista anche di un gesto polemico nei confronti della maglia gialla. Di seguito il VIDEO del finale. IL VIDEO DELLA SETTIMA TAPPA DELLA Parigi-Nizza 2021 “Look at Roglic! LOOK AT Roglic!” What a finish to Stage 7 of Paris-Nice pic.twitter.com/hnqJHjfcFD — Eurosport UK (@Eurosport UK) March 13, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Primoz(Jumbo-Visma) non ha fatto prigionieri sull’erta di Valdeblore La Colmiane. Il fuoriclasseè scattato nel finale e ha ripreso, a 50 metri dal, ildi giornata Gino(Bahrain-Victorious), il quale già pregustava la vittoria. L’azione dello, peraltro, ha fatto infuriare il giovane elvetico, che si è reso protagonista anche di un gesto polemico nei confronti della maglia gialla. Di seguito ildel finale. ILDELLA SETTIMA TAPPA DELLA“Look at! LOOK AT!” What a finish to Stage 7 of Paris-Nice pic.twitter.com/hnqJHjfcFD — Eurosport UK (@Eurosport UK) March 13, ...

