Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 11:30 (Di sabato 13 marzo 2021) Viabilità DEL 13 MARZO 2021 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI STA FACENDO PU’ INTENSO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA. QUALCHE RALLENTAMENTO LO TROVIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI, NELLO SPECIFICO NEI PRESSI DI ALBANO, FRASCATI E VELLETRI. CIRCOLazioNE MOLTO INTENSA SULLA NETTUNENSE, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA E PIU’ AVANTI TRA APRILIA E ANZIO, IL TUTTO NEI DUE SENSI. PIU’ A SUD A FORMIA CODE IN VIA VITRUVIO, LUNGOMARE REPUBBLICA E VIA EMANUELE FILIBERTO. E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021)DEL 13 MARZOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA FACENDO PU’ INTENSO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA. QUALCHE RALLENTAMENTO LO TROVIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLINI, NELLO SPECIFICO NEI PRESSI DI ALBANO, FRASCATI E VELLETRI. CIRCONE MOLTO INTENSA SULLA NETTUNENSE, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA E PIU’ AVANTI TRA APRILIA E ANZIO, IL TUTTO NEI DUE SENSI. PIU’ A SUD A FORMIA CODE IN VIA VITRUVIO, LUNGOMARE REPUBBLICA E VIA EMANUELE FILIBERTO. E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DI ...

Advertising

roma_e_roma : RT @rep_roma: San Giovanni, residenti in piazza per protesta contro la nuova viabilità [di Paolo Boccacci] [aggiornamento delle 20:42] http… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio #traff… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ThePuni16830747 : @AgostinoBianchi @rep_roma No, che poi prima hanno rotto le palle che volevano le ciclabili in zona e ora si lament… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Il traffico pesa troppo e l'asfalto non ce la fa Il Comune di Empoli avverte che ci saranno ripercussioni sulla viabilità di quell'area, anche in piazza della Vittoria e via Roma. Il programma di manutenzione delle infrastrutture stradali è stato ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 03 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 13 MARZO 2021 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO L'A1 FIRENZE - ROMA, E' STATO ...

16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com Il Comune di Empoli avverte che ci saranno ripercussioni sulladi quell'area, anche in piazza della Vittoria e via. Il programma di manutenzione delle infrastrutture stradali è stato ...DEL 13 MARZO 2021 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO L'A1 FIRENZE -, E' STATO ...