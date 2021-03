Vaiano (Prato) – Incendio in camera da letto: muore una donna di 67 anni (Di sabato 13 marzo 2021) I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa notte poco prima dell’una in via Vitali a Vaiano. Una donna è morta a seguito di un Incendio scoppiato nell’appartamento dove abitava a Vaiano, Prato. I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa notte poco prima dell’una in via Vitali a Vaiano, per soccorrere una donna rimasta coinvolta dalle fiamme che stavano Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) I vigili del fuoco del comando disono intervenuti questa notte poco prima dell’una in via Vitali a. Unaè morta a seguito di unscoppiato nell’appartamento dove abitava a. I vigili del fuoco del comando disono intervenuti questa notte poco prima dell’una in via Vitali a, per soccorrere unarimasta coinvolta dalle fiamme che stavano

