Trasferito al carcere di Airola, tenta di introdurre droga: scoperto dalla Penitenziaria (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Ha tentato di accedere al carcere minorile di Airola con della droga occultata negli slip, ma è stato scoperto dal personale di Polizia Penitenziaria. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, con il vice responsabile regionale del settore minorile Sabatino De Rosa. "Nella giornata di ieri – spiega – un detenuto maggiorenne del Napoletano, proveniente dalla comunità per cambio pena e assegnato all'Ipm di Airola, ha tentato di occultare della sostanza stupefacente, presumibilmente hashish, in carcere, ma con grande esperienza e professionalità la Polizia Penitenziaria ha sventato l'introduzione dello ...

