Tragedia a Taranto | 16enne alla guida investe il papà e lo uccide

(Di sabato 13 marzo 2021) BARI – “Quando siamo arrivati purtroppo l’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata constatare il decesso dell’uomo. Purtroppo quando gli incidenti avvengono con una dinamica così, per la vittima non c’è scampo”. È quanto dichiara alla Dire Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis 118 e direttore del 118 della Asl di Taranto che ieri pomeriggio si è ritrovato ad ascoltare la descrizione di una “un’immagine straziante, vista troppe volte“. I soccorritori del 118 hanno raggiunto Marina di Pulsano, a pochi chilometri dal capoluogo ionico, dove un ragazzino di soli 16 anni si è messo alla guida di un’auto, ha ingranato la retromarcia travolgendo e uccidendo il papà. La vittima, operaio dello stabilimento siderurgico del Taranto, aveva 48 anni ed è morto subito.

