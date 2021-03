Si ferisce alla gamba con motosega: 53enne in gravi condizioni (Di sabato 13 marzo 2021) Un uomo di 53 anni stava tagliando alcuni rami in un bosco a Berbenno quando, per cause ancora da capire, ha perso l’impugnatura della motosega ferendosi gravemente ad una gamba. L’infortunio è avvenuto nella mattina di sabato 13 marzo a Berbenno pochi minuti dopo le 10. Immediato l’allarme che ha portato sul posto l’Elisoccorso da Bergamo oltre all’ambulanza da Sant’Omobono Terme e ai Carabinieri di Zogno. Considerata la gravità della situazione, i medici hanno ordinato che il 53enne venisse trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stato curato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi. Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Un uomo di 53 anni stava tagliando alcuni rami in un bosco a Berbenno quando, per cause ancora da capire, ha perso l’impugnatura dellaferendosi gravemente ad una. L’infortunio è avvenuto nella mattina di sabato 13 marzo a Berbenno pochi minuti dopo le 10. Immediato l’rme che ha portato sul posto l’Elisoccorso da Bergamo oltre all’ambulanza da Sant’Omobono Terme e ai Carabinieri di Zogno. Considerata latà della situazione, i medici hanno ordinato che ilvenisse trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stato curato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le suerestano

