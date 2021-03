Salvini rinvia ancora sul candidato sindaco di Milano e attacca Sala

Advertising

Agenzia_Dire : .@BeppeSala ai #VerdiEuropei? “È la svolta ‘gretiana’ di chi aspettava una nomina dal #Pd che non è arrivata”, dice… - assataram : Bastaaa fateci andare a messa ?? #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini rinvia

N eanche il tempo di essere approvato in Consiglio dei ministri e il decreto chele elezioni amministrative miete già la sua prima vittima. Nelle poche ore che separano l'...anche Matteo. ...... ha ironizzato nella maggioranza il leader della Lega Matteo. Il progetto di rifondazione ... Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che1.200 elezioni Comunali (tra cui ...Nessun nome, quindi, per ora: il centrodestra aspetta, grazie al rinvio delle elezioni dalla primavera all'autunno - le date più probabili sono il 10 e 11 ottobre - delle elezioni amministrative.Di rinvio in rinvio, adesso la scelta potrebbe arrivare ad aprile. A dirlo è il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di una visita all'ospedale Covid della Fiera di Milano. "Con le elezioni ...