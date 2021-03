Advertising

qn_lanazione : Ragazzino cade dal tetto di un ex magazzino: volo di 6 metri. E' grave - UnioneSarda : #Arezzo, ragazzino di 14 anni in gravi condizioni - UdineseTV : Ragazzino cade dal forte di Osoppo - - Valsusaoggi : VALSUSA, RAGAZZINO CADE DALLA MOUNTAIN BIKE E SI FERISCE: INTERVIENE L’ELISOCCORSO - YouTvrs : Cade mentre fa #Motocross, ragazzino di 11 anni al #Salesi - -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzino cade

La Nazione

da sei metri di altezza all'interno di un magazzino dismesso, 14enne in codice rosso a Caregg i. E' accaduto nel pomeriggio all'interno della sede di un ex magazzino di Arezzo. Il, ...Questo pomeriggio undi 14 anni è caduto da sei metri di altezza all'interno di un magazzino dismesso, ed è stato portato in codice rosso a Careggi. È successo intorno alle 16.30 all'interno di un ex magazzino ...Arezzo, 13 marzo 2021 - Cade da sei metri di altezza all'interno di un magazzino dismesso, 14enne in codice rosso a Caregg i. E' accaduto nel pomeriggio all'interno della sede di un ex magazzino di Ar ...Questo pomeriggio un ragazzino di 14 anni è caduto da sei metri di altezza all'interno di un magazzino dismesso, ed è stato portato in codice rosso a ...