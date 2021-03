“Più bone del pane” | follower in visibilio per Annalisa e Gaia | ospiti di Amici

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 13 marzo 2021) Manca una settimana all’inizio del serale di ‘’ e cresce l’attesa per quella che è la parte cruciale del talent show condotto da Maria De Filippi. Ma c’è stata grande attesa per la puntata pomeridiana odierna, la sedicesima di stagione, e ad aumentare l’hype ci ha pensato – come sempre a ridosso della puntata – il coach Rudy Zerbi, postando un selfie in compagnia delle dued’eccezione odierne:Scarrone (già seconda alla decima edizione di ‘’, quando vinse il premio della critica) è reduce da un settimo posto di Sanremo con la canzone ‘Dieci’ mentreGozzi è di fatto la campionessa in carica del programma (ha vinto la diciannovesima edizione). Visualizza questo post su ...