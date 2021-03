Pallanuoto, A1 maschile 2020/2021: vincono Savona e Recco, pari Posillipo-Trieste (Di sabato 13 marzo 2021) La Serie A1 maschile 2020/2021 di Pallanuoto prosegue con la seconda giornata dei preliminary round scudetto. Nel Girone E grande spettacolo nel match tra Circolo Nautico Posillipo e Pallanuoto Trieste. La squadra di Bettini mantiene infatti il vantaggio fino al 7-5, poi la rimonta dei rossoverdi con i gol di Bertoli, Massimo DI Martire e Saccoia che valgono l’8-7. A due minuti e mezzo dalla fine la vittoria sembra cosa fatta per i partenopei, ma Vico firma la rete del pareggio a diciannove secondi dal termine per il conclusivo 8-8. Tutto facile invece per la Pro Recco, che supera con un netto 15-5 in casa della Telimar Palermo. Nel Girone F, la Rari Nantes Savona sconfigge per 10-6 la Canottieri Ortigia. Dopo un bel primo tempo, i ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) La Serie A1diprosegue con la seconda giornata dei preliminary round scudetto. Nel Girone E grande spettacolo nel match tra Circolo Nautico. La squadra di Bettini mantiene infatti il vantaggio fino al 7-5, poi la rimonta dei rossoverdi con i gol di Bertoli, Massimo DI Martire e Saccoia che valgono l’8-7. A due minuti e mezzo dalla fine la vittoria sembra cosa fatta per i partenopei, ma Vico firma la rete del pareggio a diciannove secondi dal termine per il conclusivo 8-8. Tutto facile invece per la Pro, che supera con un netto 15-5 in casa della Telimar Palermo. Nel Girone F, la Rari Nantessconfigge per 10-6 la Canottieri Ortigia. Dopo un bel primo tempo, i ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, Serie A1 maschile 2020/2021: vincono #Savona e #ProRecco, pareggio show tra #Posillipo e #Trieste - MfsportF : Serie A2 maschile: la grinta di Giorgio La Rosa per riportare Catania nella pallanuoto che conta. - MfsportF : Campionato pallanuoto A2 maschile, 5a giornata: chi al comando al giro di boa? - antonellaa262 : Aktis Acquachiara: sabato 13 marzo la squadra di Mauro Occhiello a Catania per l’ultima giornata di andata del camp… - GiornCittadino : Coppa Italia di Pallanuoto Maschile, il TeLiMar ospita la Final Four -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto maschile Pallanuoto, A1M: in vasca Recco e Savona ... Gomez e Calabrò Delegato: Cavallini 18.00 RN Salerno - AN Brescia Arbitri: Ricciotti e Petronilli Delegato: Pascucci TAGS (maschile) a1 fase giornata pallanuoto seconda CONDIVIDI Facebook Twitter ...

Pallanuoto, positivo nel Brescia: rinviata la Coppa Italia ... la final four di Coppa Italia maschile in programma a Palermo il 18 e 19 marzo prossimi. ... TAGS brescia coppa italia covid pallanuoto positivo recco rinvio CONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportiva

Campionato pallanuoto A2 maschile, 5a giornata: chi al comando al giro di boa? Mfsport.net Pallanuoto, finisce pari Posillipo-Trieste. Brancaccio: “Bravi i ragazzi nonostante la penalità” Posillipo (Na) – Finisce 8-8 Posillipo–Trieste, la seconda gara del secondo girone di pallanuoto maschile di massima serie. Una partita decisamente in salita per la formazione di casa che ha giocato l ...

Pallanuoto M/ Telimar soccombe alla Pro Recco (5-15) Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo La Pro Recco ritorna da Palermo con tre punti in valigia: i biancocelesti superano il Telimar de ...

... Gomez e Calabrò Delegato: Cavallini 18.00 RN Salerno - AN Brescia Arbitri: Ricciotti e Petronilli Delegato: Pascucci TAGS () a1 fase giornataseconda CONDIVIDI Facebook Twitter ...... la final four di Coppa Italiain programma a Palermo il 18 e 19 marzo prossimi. ... TAGS brescia coppa italia covidpositivo recco rinvio CONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaPosillipo (Na) – Finisce 8-8 Posillipo–Trieste, la seconda gara del secondo girone di pallanuoto maschile di massima serie. Una partita decisamente in salita per la formazione di casa che ha giocato l ...Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo La Pro Recco ritorna da Palermo con tre punti in valigia: i biancocelesti superano il Telimar de ...