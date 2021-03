Opa Cup, a Pokljuka podio sfiorato per Lucia Isonni nella sprint in tecnica classica (Di sabato 13 marzo 2021) Prestazione di spessore per Lucia Isonni che sulle nevi di Pokljuka ha sfiorato il secondo podio stagionale in Opa Cup. La 17enne di Schilpario ha infatti chiuso in quarta posizione la sprint in tecnica libera Under 20, confermandosi in ottime condizioni fisiche dopo il weekend casalingo di Coppa Italia. Capace di firmare il quinto posto in qualificazione, la giovane scalvina ha conquistato la propria batteria di quarti di finale, superando lo scoglio delle semifinali grazie al ripescaggio. nella sfida decisiva la portacolori dello Sci Club Schilpario si è dovuta arrendere alle svizzere Siri Wigger, Anja Weber e Nadja Kaelin che hanno monopolizzato le prime tre posizioni. Fra le senior buona prova per la clusonese Martina Bellini che ha colto la decima ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Prestazione di spessore perche sulle nevi dihail secondostagionale in Opa Cup. La 17enne di Schilpario ha infatti chiuso in quarta posizione lainlibera Under 20, confermandosi in ottime condizioni fisiche dopo il weekend casalingo di Coppa Italia. Capace di firmare il quinto posto in qualificazione, la giovane scalvina ha conquistato la propria batteria di quarti di finale, superando lo scoglio delle semifinali grazie al ripescaggio.sfida decisiva la portacolori dello Sci Club Schilpario si è dovuta arrendere alle svizzere Siri Wigger, Anja Weber e Nadja Kaelin che hanno monopolizzato le prime tre posizioni. Fra le senior buona prova per la clusonese Martina Bellini che ha colto la decima ...

