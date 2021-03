Nonnina aggredita a calci e pugni dal figlio finisce in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un arresto e sei denunce sono il bilancio dei controlli ad “Alto Impatto” dei Carabinieri a Marano (Napoli) e sulle principali arterie stradali dei Comuni vicini nel pomeriggio e nella serata di ieri. I militari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 54enne di Villaricca, già denunciato in precedenza, che aveva aggredito per futili motivi la madre di 77 anni. I carabinieri sono intervenuti durante il litigio per impedire conseguenze più gravi per la vittima. L’anziana donna ha riportato contusioni ed è stata medicata all’di Giugliano. A Marano, un 35 enne sottoposto a sorveglianza speciale è stato denunciato in quanto sorpreso con pregiudicati. Due ragazze di etnia rom di 18 e 16 anni sono state bloccate all’uscita di un negozio da cui avevano sottratto generi di prima ...