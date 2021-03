‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, chiusa l’inchiesta per voto di scambio alle regionali 2018. Tra gli indagati tre ex governatori (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo più di due anni di indagini, si è chiusa l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino e dei carabinieri di Aosta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso avvenuto in Valle d’Aosta alle regionali del 2018. La procura di Torino ha inviato l’avviso di conclusione indagini – che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio – a otto indagati. I nomi più pesanti sono quelli degli ex presidenti di Regione Antonio Fosson, Renzo Testolin (attuale consigliere regionale) e Laurent Vierin. A loro si aggiungono l’ex assessore regionale Stefano Borrello, l’ex consigliere Luca Bianchi e poi il ristoratore Antonio Raso, Roberto Di Donato e Alessandro Giachino, tutti e tre già condannati in primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo più di due anni di indagini, si èdella Direzione distrettuale antimafia di Torino e dei carabinieri di Aosta sul presuntoelettorale politico-mafioso avvenuto indel. La procura di Torino ha inviato l’avviso di conclusione indagini – che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio – a otto. I nomi più pesanti sono quelli degli ex presidenti di Regione Antonio Fosson, Renzo Testolin (attuale consigliere regionale) e Laurent Vierin. A loro si aggiungono l’ex assessore regionale Stefano Borrello, l’ex consigliere Luca Bianchi e poi il ristoratore Antonio Raso, Roberto Di Donato e Alessandro Giachino, tutti e tre già condannati in primo ...

