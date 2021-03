Milan | Donnarumma in cerca del riscatto | chance contro il Napoli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021)ha commesso due piccoli errori sial’Udinese siail Manchester United: il portiere delilGianluigivuole tornare ai livelli di eccellenza avuti per tutta la stagione. I due errori commessil’Udinese sul gol di Becao e la mancata uscita sulla rete del vantaggio del Manchester United hanno leggermente minato un percorso che fino a quel momento era netto.ritrova il “suo”nel momento migliore: una sfida decisiva per l’ingresso nella prossima Champions che il classe ’99 non vuole sbagliare. Ilavrà bisogno anche dei suoi miracoli. Leggi su Calcionews24.com