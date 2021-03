Mercato Juventus, addio in vista? Guardiola piomba sul pupillo di Pirlo (Di sabato 13 marzo 2021) Mercato Juventus – Tra i vari flop a centrocampo, da Bentancur a Ramsey, spunta un calciatore che ha fatto ricredere in molti dopo il Lockdown. Nelle ultime apparizioni della Juventus, è sembrato uno dei calciatori più in forma della compagine di Andrea Pirlo. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, reduce da due gol consecutivi siglati contro Lazio e Porto. Uno score positivo per l’ex Paris Saint Germain, che con la maglia bianconera ha gonfiato la rete soltanto in altre due apparizioni contro Milan e Spezia. Mercato Juventus, futuro incerto per Rabiot Sebbene le recenti prestazioni siano piuttosto incoraggianti, il suo futuro potrebbe non essere ancora alla Juventus. Infatti il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 13 marzo 2021)– Tra i vari flop a centrocampo, da Bentancur a Ramsey, spunta un calciatore che ha fatto ricredere in molti dopo il Lockdown. Nelle ultime apparizioni della, è sembrato uno dei calciatori più in forma della compagine di Andrea. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, reduce da due gol consecutivi siglati contro Lazio e Porto. Uno score positivo per l’ex Paris Saint Germain, che con la maglia bianconera ha gonfiato la rete soltanto in altre due apparizioni contro Milan e Spezia., futuro incerto per Rabiot Sebbene le recenti prestazioni siano piuttosto incoraggianti, il suo futuro potrebbe non essere ancora alla. Infatti il centrocampista potrebbe lasciare la. Secondo le ultime indiscrezioni ...

