Incidente sul lavoro in provincia dell'Aquila, crolla un fabbricato: morti due operai

SAN PIO DELLE CAMERE (L'AQUILA) – Incidente sul lavoro in provincia dell'Aquila. Due operai hanno perso la vita in seguito ad un crollo del fabbricato. Secondo quanto scritto da La Repubblica, le vittime stavano demolendo un edificio danneggiato dal terremoto quando, per motivi ancora da accertare, la struttura è crollata. Per i due lavoratori non c'è stato niente da fare. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo.

Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di sabato 13 marzo. I due stavano lavorando al pian terreno dell'edificio quando, per motivi ancora da accertare, la struttura è crollata.

