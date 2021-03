Gianni Morandi ricoverato dopo l’incidente domestico: “Non è in programma alcun intervento chirurgico” (Di sabato 13 marzo 2021) Gianni Morandi è stato ricoverato giovedì scorso a causa di un incidente domestico che gli ha procurato gravi ustioni. Il cantante si trova al momento Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove assicurano che le sue condizioni non determinano alcun pericolo di vita. Gianni Morandi ha riscontrato gravi ustioni su mani e gambe, ma per il momento non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente. Gianni Morandi, le condizioni del cantante Come informa nel bollettino il CGU di Cesena, Gianni Morandi ha trascorso tranquillamente la seconda notte in ospedale e il decorso è regolare. Un’equipe medica lo monitora costantemente, e il cantante è sottoposto ai trattamenti medici ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 marzo 2021)è statogiovedì scorso a causa di un incidenteche gli ha procurato gravi ustioni. Il cantante si trova al momento Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove assicurano che le sue condizioni non determinanopericolo di vita.ha riscontrato gravi ustioni su mani e gambe, ma per il momento non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente., le condizioni del cantante Come informa nel bollettino il CGU di Cesena,ha trascorso tranquillamente la seconda notte in ospedale e il decorso è regolare. Un’equipe medica lo monitora costantemente, e il cantante è sottoposto ai trattamenti medici ...

