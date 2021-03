Forze lavoro 2020, calano i tassi di attività e occupazione: in controtendenza le donne (Di sabato 13 marzo 2021) Le Forze lavoro, persone occupate o attivamente in cerca di lavoro in provincia di Bergamo, scendono nella media del 2020 sotto il mezzo milione (497,2 mila), in calo per il terzo anno consecutivo. Scendono infatti sia il numero degli occupati sia, soprattutto, il numero di chi è in cerca di occupazione. Il calo delle Forze lavoro e l’aumento della popolazione attiva spiegano il calo del tasso di attività (67,7%) nella fascia di età 15-64 anni. Il numero degli occupati scende a 482,2 mila unità dopo il picco raggiunto nel 2018. Anche il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni di età scende al 65,6% dopo il massimo del 2019 (Grafico 3). L’area degli inattivi in età lavorativa sale ulteriormente a 231,7 mila unità. Per effetto del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Le, persone occupate o attivamente in cerca diin provincia di Bergamo, scendono nella media delsotto il mezzo milione (497,2 mila), in calo per il terzo anno consecutivo. Scendono infatti sia il numero degli occupati sia, soprattutto, il numero di chi è in cerca di. Il calo dellee l’aumento della popolazione attiva spiegano il calo del tasso di(67,7%) nella fascia di età 15-64 anni. Il numero degli occupati scende a 482,2 mila unità dopo il picco raggiunto nel 2018. Anche il tasso ditra i 15 e i 64 anni di età scende al 65,6% dopo il massimo del 2019 (Grafico 3). L’area degli inattivi in età lavorativa sale ulteriormente a 231,7 mila unità. Per effetto del ...

