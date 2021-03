Feste proibite e karaoke | pioggia di sanzioni anti assembramento

(Di sabato 13 marzo 2021) Milano, 13 marzo 2021 - Ancora allarme per f este clandestine e assembramenti a Milano e dintorni: nonostante l'aumento dei contagi e il prossimo ingresso in zona rossa, i forzarti della movida non ...

Ultime Notizie dalla rete : Feste proibite

Milano, 13 marzo 2021 - Ancora allarme per feste clandestine e assembramenti a Milano e dintorni: nonostante l'aumento dei contagi e il prossimo ingresso in zona rossa, i forzarti della movida non vogliono rinunciare ai loro divertimenti. Nella nottata di ieri, domenica 7 marzo, i Carabinieri della locale Tenenza hanno effettuato controlli e multe Covid in provincia di Milano, trovando feste in appartamento.