Femminicidio a Napoli, donna uccisa dal compagno con 10 coltellate (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È deceduta la donna accoltellata più volte dal convivente in seguito a una furiosa lite nella notte a Napoli. Ornella Pinto, 40 anni, sin da subito in imminente pericolo di vita, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. La donna è morta durante l’operazione all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il compagno, Pinotto Iacomino, 42 anni, si era inizialmente allontanato dall’abitazione dove è avvenuta l’aggressione, in via Filippo Cavolino a Napoli, per poi costituirsi poco dopo le 7 presso la caserma dei carabinieri a Montegabbione, in provincia di Orvieto. Nelle indagini procede anche la Squadra Mobile della Questura di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È deceduta laaccoltellata più volte dal convivente in seguito a una furiosa lite nella notte a. Ornella Pinto, 40 anni, sin da subito in imminente pericolo di vita, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. Laè morta durante l’operazione all’ospedale Cardarelli di. Il, Pinotto Iacomino, 42 anni, si era inizialmente allontanato dall’abitazione dove è avvenuta l’aggressione, in via Filippo Cavolino a, per poi costituirsi poco dopo le 7 presso la caserma dei carabinieri a Montegabbione, in provincia di Orvieto. Nelle indagini procede anche la Squadra Mobile della Questura di ...

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Napoli Tenta uccidere la moglie a coltellate e scappa, poi si costituisce Una donna è in pericolo di vita dopo essere stata aggredita e accoltellata dal suo compagno. La vicenda è accaduta nella notte nel quartiere di San Carlo all'Arena a Napoli. La donna, 40 anni, ricoverata in codice rosso al Cardarelli alle 5 del mattino, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'interno dell'ospedale. L'aggressore, Pinotto Iacomino,...

Chi l'ha visto, immagini sconvolgenti: "Viva per miracolo", il tentativo di uccidere la ex moglie in diretta Un femminicidio mancato solo 'per miracolo', perché pioveva troppo. A Chi l'ha visto su Rai3 sono ... Antimo Carrera , che tentava di arrampicarsi ed entrare in casa della suocera in provincia di Napoli ...

Femminicidio a Napoli, donna uccisa dal compagno con 10 coltellate anteprima24.it Donna accoltellata dal compagno a Napoli, è in fin di vita Napoli, 13 marzo 2021 - È in fin di vita la giovane che stamani verso le 5 è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli in seguito ad un accoltellamento. La paziente, riferisce ...

Napoli, accoltella la convivente, scappa, poi si costituisce: la donna è in fin di vita Pinotto, 43 anni, ed Ornella, 39, vivono insieme da qualche tempo. La vittima è madre di un minore e si sta sottoponendo in queste ore ad una delicata operazione ...

