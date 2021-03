"Eravamo qui a ridere insieme", poi il Covid e la morte: Mara Venier distrutta per la scomparsa improvvisa di un suo collaboratore (Di sabato 13 marzo 2021) Domenica In andrà regolarmente in onda dopo aver sventato il pericolo rappresentato dal Covid: la puntata di domenica 14 marzo ci sarà, come sempre su Rai1. E probabilmente sarà l'occasione anche per rendere omaggio a Giovanni Gastel, il fotografo 65enne che è venuto a mancare oggi a causa del maledetto virus. Nipote di Luchino Visconti, Gastel ha fotografato le più importanti modelle e recentemente ha lavorato anche con Mara Venier, che infatti non ha nascosto di essere molto scossa per la sua scomparsa improvvisa. “Giovanni mio, sono senza parole”, ha esordito la conduttrice di Domenica In in un post a corredo di una foto che la ritrae abbracciata a Gastel: “Te ne sei andato così, solo un mese fa ridevamo qua a Roma per il nostro ultimo lavoro. Che grande dolore, da oggi sarò ancora più ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Domenica In andrà regolarmente in onda dopo aver sventato il pericolo rappresentato dal: la puntata di domenica 14 marzo ci sarà, come sempre su Rai1. E probabilmente sarà l'occasione anche per rendere omaggio a Giovanni Gastel, il fotografo 65enne che è venuto a mancare oggi a causa del maledetto virus. Nipote di Luchino Visconti, Gastel ha fotografato le più importanti modelle e recentemente ha lavorato anche con, che infatti non ha nascosto di essere molto scossa per la sua. “Giovanni mio, sono senza parole”, ha esordito la conduttrice di Domenica In in un post a corredo di una foto che la ritrae abbracciata a Gastel: “Te ne sei andato così, solo un mese fa ridevamo qua a Roma per il nostro ultimo lavoro. Che grande dolore, da oggi sarò ancora più ...

Advertising

AleBerlo : Da qui in poi non solo per ricordare chi eravamo e come eravamo, ma domandarsi dove stiamo andando. - immacolella : Una settimana fa a quest'ora qui sopra era tutto un hype per la finale, chi vince, datemi la scaletta, dupalle Fior… - SLollo82 : @mirabeack Pensa che nell’attività dove lavora la mia compagna, nel commercio, un giorno dei clienti hanno avvisato… - _KILLMYM1ND : @THER3Y0UARE perché qui hai levato riri, eravamo una squadra noi - 02giugno : @AldoStrippoli3 @02giugno Basta avere la prudenza,, caro Aldo Anche qui a Chiari dalla mia parucchiera.. Tutto bene… -