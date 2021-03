Covid, via libera da parte del Governo: si potrà fare anche in zona rossa (Di domenica 14 marzo 2021) Il Covid-19 rappresenta ancora oggi un problema decisamente attuale e ostico sul tavolo del Governo. Sono pronte nuove restrizioni, ma il Presidente del Consiglio dovrebbe concedere una possibilità ai cittadini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 marzo 2021) Il-19 rappresenta ancora oggi un problema decisamente attuale e ostico sul tavolo del. Sono pronte nuove restrizioni, ma il Presidente del Consiglio dovrebbe concedere una possibilità ai cittadini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - petergomezblog : Emergenza Covid, il matematico Sebastiano del Cnr: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo… - stefffannno : @farfalladiferro @zialo96 Il problema è che come ha detto anche parpiglia partiranno poche produzioni per via del c… - messina7_it : #vaccini #anticovid : al via lunedì il #TARGET “estremamente vulnerabili” -