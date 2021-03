Cosa aspettarci da Macaulay Culkin in «American Horror Story 10»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 marzo 2021) Sguardo corrucciato, postura solenne e pelliccia lucida. È così che si presenta Macaulay Culkin nelle prime immagini della decima stagione di American Horror Story, la serie di FX creata da Ryan Murphy che, per rifarsi il look, ha scelto di puntare sull’ex bambino prodigio di Mamma ho perso l’aereo accompagnandolo a una veterana di AHS come Leslie Grossman, insieme alla quale posa in questo scatto condiviso da Murphy su Instagram con la spiaggia del Massachusetts sullo sfondo.