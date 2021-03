Chi è Ginevra Elkann, tutto quello che c’è da sapere sulla sorella di Lapo (Di sabato 13 marzo 2021) Chi è Ginevra Elkann, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sorella di Lapo e John. E’ un’importante produttrice cinematografica Getty ImagesGinevra Elkann è la sorella minore di Lapo ed è una imprenditrice e produttrice cinematografica. Nasce a Londra il 24 settembre del 1979 ed è sicuramente contraddistinta da una personalità più riservata rispetto a quella dei fratelli Lapo e John. Come detto, Ginevra nasce a Londra e passa la sua infanzia tra la stessa capitale inglese, la Francia e il Brasile. Attualmente vive spostandosi tra Roma e Torino. E’ una grande appassionata di arte ma è nel cinema che lavora con grande dedizione e ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 marzo 2021) Chi è, eccoche c’è dadie John. E’ un’importante produttrice cinematografica Getty Imagesè laminore died è una imprenditrice e produttrice cinematografica. Nasce a Londra il 24 settembre del 1979 ed è sicuramente contraddistinta da una personalità più riservata rispetto a quella dei fratellie John. Come detto,nasce a Londra e passa la sua infanzia tra la stessa capitale inglese, la Francia e il Brasile. Attualmente vive spostandosi tra Roma e Torino. E’ una grande appassionata di arte ma è nel cinema che lavora con grande dedizione e ...

Advertising

unoaroma : @CViaggiatrice @Ginevra_Styles_ sicuramente fare opinionista al isola è quello che voleva fare in tv. sai ci sono p… - TrainWrek1 : RT @sonolaferaz: 'è arrivato il grande giorno/da cui indietro non ritorno/e la cosa più preziosa/è ginevra la mia sposa' 'sai a chi piacere… - infoitsport : Chi è Ginevra Elkann, la sorella di Lapo e nipote di Agnelli - seriestvadd : RT @acciokindness: Comunque felicissima anche per loro, finalmente Ginevra ha capito chi è il suo vero amore e sono davvero bellissimi insi… - liveinacastle : Ma Nico che lascia Ginevra all’altare? Ma è legale? Ma chi l’ha scritto questo fan service osceno? Ma poi avete fat… -