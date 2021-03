Caso AstraZeneca, Cavaleri (Ema): È sicuro, avanti con le vaccinazioni (Di sabato 13 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca, ad oggi, “risulta sicuro e efficace, quindi bisogna continuare ad usarlo”. Così a Sky TG24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’ente regolatorio europeo Ema sottolineando che il comitato di farmacovigilanza “ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo vaccino, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari”. Il Comitato si riunirà la settimana prossima “dopo che tutti i casi cumulativi sono stati analizzati”. E poi: “Il blocco del lotto è precauzionale, difficile ci sia un problema di produzione”. “Stiamo parlando – spiega Cavaleri dell’Ema – di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) Il vaccino, ad oggi, “risultae efficace, quindi bisogna continuare ad usarlo”. Così a Sky TG24 Marco, responsabile della Strategia vaccini dell’ente regolatorio europeo Ema sottolineando che il comitato di farmacovigilanza “ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo vaccino, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari”. Il Comitato si riunirà la settimana prossima “dopo che tutti i casi cumulativi sono stati analizzati”. E poi: “Il blocco del lotto è precauzionale, difficile ci sia un problema di produzione”. “Stiamo parlando – spiegadell’Ema – di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale. ...

