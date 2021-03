Campionato Primavera, solo un pari tra Inter e Atalanta (Di sabato 13 marzo 2021) Inter e Atalanta non vanno oltre il pari nel Campionato Primavera Un punto a testa per Inter e Atalanta nell’ultima giornata del girone di andata del Campionato Primavera 1 TIM. Primo tempo bloccato e senza particolari emozioni al Centro di Formazione Suning. L’Inter fatica a trovare i suoi riferimenti offensivi; l’Atalanta ci prova soprattutto nel finale di tempo con Cortinovis, ma in due circostanze è bravo Rovida a parare. Tanto equilibrio anche nella seconda frazione: l’Atalanta si conferma più pericolosa (palo colpito da Italeng al 73?), l’Inter si difende. I ragazzi di Madonna sono ora al primo posto in solitaria in attesa del match della Roma contro il ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 marzo 2021)non vanno oltre ilnelUn punto a testa pernell’ultima giornata del girone di andata del1 TIM. Primo tempo bloccato e senza particolari emozioni al Centro di Formazione Suning. L’fatica a trovare i suoi riferimenti offensivi; l’ci prova soprattutto nel finale di tempo con Cortinovis, ma in due circostanze è bravo Rovida a parare. Tanto equilibrio anche nella seconda frazione: l’si conferma più pericolosa (palo colpito da Italeng al 73?), l’si difende. I ragazzi di Madonna sono ora al primo posto in solitaria in attesa del match della Roma contro il ...

