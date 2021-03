Benevento-Fiorentina | Biraghi nemmeno in panchina E’ out per un problema al piede

(Di sabato 13 marzo 2021) Lache sta affrontando ilnon schiera Cristiano, c’è Venuti dirottato a sinistra al suo posto e Caceres sulla destra. L’esterno mancino di Prandelli non è andato neanche ine si è dovuto accomodare in tribuna a causa di unad unaccusato in allenamento. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...Serie A: in campo0 - 3 DIRETTA 45' + 2 GOL!0 - 3! Rete di Vlahovic. 27' GOL!0 - 2! Rete di Vlahovic. Traversone di Eysseric, Montipò salva su ...Si è concluso il primo tempo dell'anticipo delle 18,00 tra Benevento e Fiorentina al Vigorito. Un primo tempo finora a senso unico, con i viola che si sono portati in vantaggio dopo 9 minuti con ...Termina il primo tempo al Vigorito di Benevento: Fiorentina avanti per 0-3 contro la squadra di Inzaghi. Vlahovic sblocca subito il match all'8' con una ripartenza micidiale dei viola, avviata da ...