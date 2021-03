Benevento - Fiorentina 1 - 4: la tripletta di Vlahovic fa volare i viola (Di sabato 13 marzo 2021) Il Benevento ospita la Fiorentina per l'anticipo del sabato valido per la 27esima giornata di Serie A . Il primo tempo è un assolo di Dusan Vlahovic : la punta viola segna una straordinaria tripletta ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Ilospita laper l'anticipo del sabato valido per la 27esima giornata di Serie A . Il primo tempo è un assolo di Dusan: la puntasegna una straordinaria...

Advertising

acffiorentina : ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4??… - Agenzia_Ansa : Fiorentina batte Benevento 4-1 in un anticipo della 27/a giornata di serie A. Protagonista del match Vlahovic, auto… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - LaStampa : La Fiorentina ne fa quattro e passa a Benevento - MasterblogBo : BENEVENTO (ITALPRESS) - Lo scontro diretto per la salvezza della ventisettesima giornata di Serie A è vinto dalla s… -